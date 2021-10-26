В Кремле прокомментировали поставки Bayraktar Украине и заявление Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему поставок Турцией дронов Украине, заявил, что опасения подтверждаются, поставки могут привести к негативным последствиям и дестабилизации, сообщает РИА Новости.

"У нас действительно особые, хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", - сказал Песков журналистам.

Далее пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по Крыму: «Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении "вернуть" Крым являются территориальными притязаниями к России».

Он отметил, что подобные заявления могут иметь свои негативные последствия.