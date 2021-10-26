Пакистанских полицейских убили на границе с Афганистаном

В результате нападения со стороны неизвестных боевиков на пакистанский полицейский патруль недалеко от афганской границы погибли 4 человека, сообщает Associated Press.

Сообщается, что инцидент произошел прошлой ночью в городе Лакки Марват в пограничной провинции Хайбер-Пахтунхва. Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Представитель пакистанской полиции Умар Хан не предоставил подробностей произошедшего, однако заявил, что поиск виновных все еще продолжается. По его словам, убитые офицеры полиции были похоронены в среду утром.