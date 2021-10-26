В Китае нашли коронавирус в упаковках с морепродуктами из России

В Китае в упаковках с морепродуктами из России обнаружили коронавирус, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Главного таможенного управления КНР.

«В связи с обнаружением коронавируса в двух образцах с внешней упаковки двух партий замороженного лосося, импортированного из России, национальная таможня приостанавливает прием российских судов двух компаний» – говорится в сообщении.

Отмечается, что следы COVID-19 были обнаружены на товарах с грузового судна компании Eglaine Mercury и производственного предприятия Zarya LLC.