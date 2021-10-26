Фракция Пашиняна заблокировала антиазербайджанскую резолюцию

Национальное собрание Армении не приняло заявление по Карабах у и по ситуации на армяно-азербайджанской границе, составленное парламентскими фракциями оппозиционных блоков «Армения» и «Честь имею». Правящая фракция «Гражданский договор», составляющая парламентское большинство, заявила, что не примет участие в голосовании, сообщают армянские СМИ.

В заявлении содержались обвинения против Азербайджана, а также то, что переговоры по Карабаху должны проводиться в рамках Минской группы. В документе отмечалось, что «государственные границы определяются на основе международного права, на основе Венской конвенции ООН, согласно которой, в числе прочего, недействительно любое соглашение о границах с применением или угрозой применения силы». Кроме того, отмечалось, что «ни одно лицо, представляющее Республику Армения, не может вести переговоры, письменные или устные, которые противоречат указанным требованиям. Требуем воздержаться от этого».

Как заявил глава правящей фракции Айк Конджорян, их фракция не была вовлечена в процесс составления заявления и после попыталась получить его консенсусный вариант, что не удалось: «В заявлении есть формулировки с внутриполитическим содержанием, подходы, являющиеся частью политического нарратива оппозиции, которые не могут быть в подобном заявлении. К сожалению, мы не смогли достичь консенсуса с оппозицией, чтобы убрать эти формулировки из заявления НС. Следовательно, фракция «Гражданский договор» не будет участвовать в этом голосовании».

В итоге заявление так и не было принято.