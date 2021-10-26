14:56

Несмотря на то, что в Азербайджане отменили обязательное ношение медицинских масок на улице, до сих действует норма об их обязательном ношении в закрытых помещениях. Размер штрафа за данное правонарушение согласно Кодексу об административных проступках составляет 100 манатов (60 долларов). А как обстоит дело в связи с этим в других странах? Оfficelife изучил, какие меры во время пандемии применяли к тем, кто отказывался ходить в масках, в разных странах мира. Выяснилось, что штрафы за несоблюдение масочного режима могут быть астрономическими. Но обо всем по порядку. ГЕРМАНИЯ Летом прошлого года в Германии появились штрафы за прогулки без масок. В зависимости от федеральной земли суммы варьировались от €15 до €500. Максимальный штраф можно заработать в Берлине. Но при первом нарушении человек без маски получает лишь предупреждение, заплатить придется лишь во второй раз.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В Великобритании штрафы за отсутствие масок также ввели в прошлом году. Нарушителям грозило сначала £100, а позже £200. При повторных нарушениях сумма штрафа становилась еще больше. В июле этого года Лондон заявил, что отменяет масочный режим и ряд других ограничений. ФРАНЦИЯ Изначально французы выступали против ношения масок, но когда эпидемиологическая ситуация ухудшилась, здесь все же ввели такие меры. Не обошлось и без штрафов: без маски в помещении — будь добр заплатить €135. В июне Франция отменила обязательное ношение масок на улице, но требование надевать их в помещении осталось.

США Первым ответственность за отсутствие масок в США ввел штат Калифорния. Сразу решили обойтись без предупреждения: за первое нарушение — $300, а за последующие — по $500. Еще в $100 обойдется нарушение социальной дистанции. Постепенно штрафы вводили по всей стране, а в сентябре этого года суммы резко увеличили. В первый раз нарушителя накажут на $500, а за повторные прогулки без масок — до $3 тыс. ИТАЛИЯ С началом пандемии сводки из Италии были особенно пугающими. В итоге страна решила применить максимально жесткие меры: штрафы за нарушение масочного режима здесь ввели на уровне €1000. А в Ломбардии, где фиксировали больше всего случаев коронавируса, за отсутствие маски решили на первый раз штрафовать на €400, а при повторном нарушении — на €3 тыс. Кстати, для компаний все еще серьезнее: их могут не просто оштрафовать, а в некоторых регионах даже временно закрыть. ИСПАНИЯ В Испании тоже еще в прошлом году сложилась непростая обстановка. И здесь пришлось ввести жесткие правила для нарушителей масочного режима. Для начала обязали ходить в масках всех, кому исполнилось 6 лет, в противном случае — штраф €100. Самые суровые меры ввели в области Эстремадура, где даже на террасах кафе опускать маску разрешили только непосредственно для еды и питья. В остальных случаях — штраф до €6 тыс.

ГРЕЦИЯ В Греции маски тоже сделали обязательными буквально везде. За нарушение придется заплатить до €150. В июне этого года власти ввели послабления: гулять без масок разрешили по улице, объяснив это жарой и улучшением эпидобстановки. Обязательными маски оставили в помещениях, в общественном транспорте, на паромах и в самолетах, а также на рабочих местах. НИДЕРЛАНДЫ Самыми лояльными в Европе можно назвать правила в Нидерландах. Эта страна одной из последних сделала обязательными маски, причем лишь в общественном транспорте и только с 13 лет. Штрафы здесь тоже куда более скромные, чем в других европейских странах: €95 за первое нарушение, а вот за второе уже €350. УКРАИНА Наши южные соседи начали штрафовать за отсутствие масок в ноябре прошлого года. Штрафы здесь ввели для граждан подъемные: от 170 до 255 гривен, то есть от $6 до $9. На уровне закона прописали, что маска обязательна в общественных зданиях и транспорте и должна закрывать рот и нос. На улице маски не обязательны. Представителям власти рекомендовали сначала делать замечание и лишь в случае отказа документировать действия правонарушителя.