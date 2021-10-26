Самый низкий темп роста цен в регионе - в Азербайджане

Как сообщает «Туран» со ссылкой на Госкомстат, за девять месяцев этого года из России поставлено товаров на $1 млрд 440 млн долларов США, на 0,04% больше, чем за сопоставимый период 2020 года. Импорт товаров из Турции ($1 млрд 309,6 млн) за этот период увеличился на 15,9%.

Официальный уровень роста потребительских цен в Азербайджане самый низкий по сравнению с соседними странами. При этом импорт товаров из стран, образующих первую двойку экспортеров товаров в Азербайджан, за этот период увеличился, что должно было созда ть дополнительное давление на инфляционные процессы.

В годовом выражении – то есть за период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года – потребительские цены в РФ выросли на 7,4%. В Турции из-за девальвации национальной валюты и пр. негативных макроэкономических процессов годовая инфляция в сентябре достучалась до 20%. Грузинское статистическое ведомство сообщает о 12,3%, а армянское – 8,9%-ной инфляции. Оперативные данные за девятимесячный период в Иране пока не обнародованы. В июне годовая инфляция в этой стране составляла 47,6%.

Госкомстат Азербайджана обнародовала более умеренные данные о росте потребительских цен за январь-сентябрь этого года в годовом исчислении – 5,2%.

Недавно в беседе с журналистами глава Центробанка Эльман Рустамов отметил, что в Азербайджане инфляция связана с импортом товаров. «Восстановление экономики фактор, влияющий на инфляцию. Но наблюдаемая ныне инфляция – это в основном продовольственная инфляция, что обусловлено пандемией, подорожанием сырья и логистических затрат», – заявил главный банкир. В то же время Э.Рустамов отметил, что повышение тарифов на коммунальные услуги населению также скажется на годовом уровне инфляции. Поэтому ЦБА готовится пересмотреть собственные прогнозы инфляции за 2021 год.