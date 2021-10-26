Китай протягивает “Талибану” оливковую ветвь

“Талибы открыты к диалогу с международным сообществом, и мир должен помочь Афганистану в его стремлении к развитию”, - заявил в среду 27 октября министр иностранных дел Китая Ван И.

По словам главы ведомства официальный Пекин готов стать посредником между Афганистаном и соседними странами, добавив, что Китай примет у себя третью встречу, посвященную ситуации в стране.

Отметим, что накануне в Иране прошла конференция, посвященная ситуации в Афганистане, с участием министров иностранных дел Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Главы МИД России и Китая участвовали в конференции по видеосвязи.