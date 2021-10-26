Армянская дилемма: Хочется, но не можется

Главный армянский доброволец заявил, что сегодня его организация активно пополняет свои ряды представителями молодежи, хотя о какой молодежи он говорит, не совсем ясно.

Пока президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открывали Международный аэропорт в Физули и закладывали фундамент Зангезурского коридора, а парламент Армении отказался принимать предложенный оппозицией проект заявления по Карабах у, реваншисты в Армении вновь выступили с громкими заявлениями о неизбежности войны.

Если принять во внимание тот факт, что боевые потери армянской армии во второй карабахской войне осенью 2020 года составили ни много ни мало 7 630 человек (большинству погибших не было и 20 лет), и это только по официальным данным, добавить к этой цифре дезертиров, число которых в ходе боевых действий перевалило за десять тысяч, тех, кто мирно дожидается, когда останки их погибших сыновей будут обнаружены и переданы по назначению, не говоря уже о тех, кто на фоне катастрофической экономической ситуации спешно отказывается от армянского гражданства, а таких 34 тысячи 100 человек, то возникает вполне логичный вопрос: а много ли в Армении осталось молодых людей, тем более готовых идти в ряды добровольцев, чтобы воевать непонятно за что?

Микаелян невзирая ни на что призывает народ Армении не бояться и быть готовыми к войне. При этом «доброволец номер 1» не знает, начнется война или нет. Единственное, о чем он жалеет, так это о том, что армянские вояки так и не смогли извлечь уроки из истории: «Мы всегда повторяем одну и ту же ошибку», – сказал Сасун Микаелян.

Будем надеяться, что хотя бы сейчас воякам вроде Сасуна Микаеляна придет озарение и они наберутся ума, чтобы потушить огонь реваншизма в своих сердцах.