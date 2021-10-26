Армянская дилемма: Хочется, но не можется

Ровшан Ильясов, отдел информации

Пока президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган открывали Международный аэропорт в Физули и закладывали фундамент Зангезурского коридора, а парламент Армении отказался принимать предложенный оппозицией проект заявления по Карабаху, реваншисты в Армении вновь выступили с громкими заявлениями о неизбежности войны.

В частности, как передают армянские СМИ, главарь Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян заявил о необходимости в любое время быть готовыми к войне. Микаелян утверждает, что обстановка на армяно-азербайджанской границе, цитируем, «неоднозначная, нехорошая».

Главный армянский доброволец заявил, что сегодня его организация активно пополняет свои ряды представителями молодежи, хотя о какой молодежи он говорит, не совсем ясно.

Главарь Союза добровольцев «Еркрапа» Сасун Микаелян

Если принять во внимание тот факт, что боевые потери армянской армии во второй карабахской войне осенью 2020 года составили ни много ни мало 7 630 человек (большинству погибших не было и 20 лет), и это только по официальным данным, добавить к этой цифре дезертиров, число которых в ходе боевых действий перевалило за десять тысяч, тех,  кто мирно дожидается, когда останки их погибших сыновей будут обнаружены и переданы по назначению, не говоря уже о тех, кто на фоне катастрофической экономической ситуации спешно отказывается от армянского гражданства, а таких 34 тысячи 100 человек, то возникает вполне логичный вопрос: а много ли в Армении осталось молодых людей, тем более готовых идти в ряды добровольцев, чтобы воевать непонятно за что?

Микаелян невзирая ни на что призывает народ Армении не бояться и быть готовыми к войне. При этом «доброволец номер 1» не знает, начнется война или нет. Единственное, о чем он жалеет, так это о том, что армянские вояки так и не смогли извлечь уроки из истории: «Мы всегда повторяем одну и ту же ошибку», – сказал Сасун Микаелян.

Будем надеяться, что хотя бы сейчас воякам вроде Сасуна Микаеляна придет озарение и они наберутся ума, чтобы потушить огонь реваншизма в своих сердцах.