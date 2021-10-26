Бинагади по-прежнему держит пальму первенства по больным коронавирусом
В Азербайджане обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку. Как сообщает сайт koronavirus.info, наибольшее число заражений в Баку выявлено в Бинагадинском районе.
Согласно сообщению, число случаев заражения в Бинагадинском районе составляет 14.6%. Далее следует Хатаинский район с показателем 13.5%. В Ясамальском районе уровень заражаемости составляет 11.7%, в Сабунчинском - 11.8%, в Насиминском районе - 7.6%, в Наримановском районе - 7.8%, в Сураханском районе - 8.4%, в Низаминском районе - 7.1%, в Гарадагском районе - 4.4%, в Хазарском районе - 7.6%, в Сабаильском районе - 4.9%, в Пираллахинском районе - 0.5%.