Таинственный рейс из Израиля в Саудовскую Аравию. Самолет совершал посадку и в Баку

Как уже сообщал ранее haqqin.az , в столичном аэропорту Саудовской Аравии «Король Халид» в Эр-Рияде приземлился частный израильский реактивный самолет. Это первый случай в истории, когда Саудовская Аравия принимает израильское воздушное судно.

Поскольку между Израилем и Саудовской Аравией не совершается коммерческих рейсов, ввиду отсутствия дипломатических отношений, посадка израильского самолета является важной вехой во взаимоотношениях двух стран.

Вместе с тем, израильское издание «Маарив» называет рейс в Саудовскую Аравию крайне загадочным. Частный самолет Bombardier представительского класса перед вылетом в Саудовскую Аравию совершил остановку в столице Иордании Аммане.

Израильские журналисты попытались отследить историю полетов этого частного самолета, что вызвало еще больше вопросов.

Выяснилось, что этот самолет несколько дней назад совершал полет в Турцию, а также в Германию и Италию. В августе самолет заметили в Конго, а 26 июля самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где пробыл всего час. Из Баку самолет снова вылетел в Израиль.