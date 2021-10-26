Убийца азербайджанского студента сядет в тюрьму на 19 лет
В Волгоградском областном суде оглашен приговор по делу об убийстве на почве национальной ненависти. 23-летний Виталий Васильев получил 19 лет колонии строгого режима и 100 тысяч рублей штрафа, ещё 1 млн рублей (около 23 тысяч манатов – ред.) он выплатит матери убитого, сообщает «НовостиВолгограда.ру»
Несколько минут назад судья Виктория Плотицына озвучила вид и размер наказания, которое подсудимый Васильев понесет за зверское преступление – жестокое убийство на улице ранее не знакомого ему азербайджанского студента Тимура Гаврилова.
Суд постановил лишить свободы убийцы на 19 лет исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев и выплатить штраф в 100 тыс. рублей. Также суд частично удовлетворил иск, заявленный потерпевшей Гавриловой о моральной компенсации, и постановил взыскать с Васильева 1,7 млн рублей. А также покрыть издержки, понесенные матерью убитого, из средств федерального бюджета.
Суровый вердикт Васильев встретил спокойно. Ранее он попросил прощения у матери убитого им парня и выразил готовность работать в местах заключения, чтобы погасить заявленный стороной потерпевших крупный иск.