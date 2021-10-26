Африканки устроили бунт в Литве, полиция применила силу

В женском секторе центра регистрации иностранцев в Медининкай (Литва) полиции пришлось успокаивать африканок, участвовавших в беспорядках, сообщает Delfi.

Одна из иностранок укусила должностного лица, после чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Служба охраны государственных границ Литвы выступила с заявлением, в котором говорится, что 5 гражданок стран Африки устроили беспорядки, напав на проживающую в этом же секторе иранку, пытались отнять у нее вещи и угрожали. Когда вмешались должностные лица, разъяренные женщины пытались вырваться за ворота сектора. Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту сопротивления должностным лицам.

Также в ведомстве отметили, что литовские пограничники предотвратили переход 96 мигрантов из Беларуси за последние сутки.