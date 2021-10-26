На фоне разногласий Путин и Байден присоединились к азиатскому саммиту наш обзор
Как не раз сообщал haqqin.az, регион Южно-Китайского моря и Тихоокеанского пространства остается местом потенциально горячих конфликтов. Тем не менее мировые политики предпринимают усилия, чтобы дело не зашло слишком далеко, хотя ситуация далеко не простая.
Президент Джо Байден и премьер Китая Ли Кэцян присоединятся к ежегодному саммиту 18 стран Азиатско-Тихоокеанского региона по видео в среду в регионе, где мировые державы давно ссорятся по вопросам торговли, Тайваня, демократии, прав человека и все более агрессивных действий Пекина на спорных территориях. Президент России Владимир Путин также выступит на саммите стран Восточной Азии - широкомасштабном форуме по политическим вопросам, вопросам безопасности и экономике, организованном Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, состоящей из 10 членов. Об этом пишут корреспонденты Associated Press.
Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения проинформирует лидеров о пандемии, которая отбросила назад экономики 18 стран, представляющих более половины населения мира и обеспечивающих более 60 процентов мирового ВВП.
В заявлении Белого дома говорится, что Байден подтвердит поддержку со стороны США региональной архитектуры под руководством ASEAN и обсуждение видения совместной работы с союзниками и партнерами для решения проблем, стоящих перед Индо-Тихоокеанским регионом.
Впервые с 2017 года президент США примет участие в саммите, который является частью трехдневных встреч на высоком уровне, организованных Брунеем, председателем в ASEAN в этом году.
Во время отдельной встречи с лидерами ASEAN во вторник Джо Байден объявил об инициативе на 100 миллионов долларов по усилению взаимодействия США с регионом. Это происходит перед лицом усиления Китая, как противника в сфере национальной безопасности и экономики.
Финансирование упомянутой суммой будет покрывать расходы на здравоохранение, новую климатическую инициативу, образование и программы по ускорению экономического восстановления. «Я хочу, чтобы вы все услышали прямо от меня, какое значение Соединенные Штаты придают своим отношениям с ASEAN, - сказал Байден. - Вы можете ожидать, что я приду и свяжусь с вами».
Отношения между Вашингтоном и Пекином упали до нового минимума после того, как администрация бывшего президента Дональда Трампа приняла конфронтационный подход к торговле, визам, дипломатическому представительству и образовательным обменам с Китаем.
Давний спор по поводу Тайваня вновь разгорелся недавно после того, как Джо Байден сказал, что США имеет твердое обязательство помочь самоуправляемому острову, (который Китай считает частью своей территории), защитить себя в случае нападения. Сделка по атомным подводным лодкам с Австралией и Великобританией также разозлила Китай, который претендует на большую часть спорного Южно-Китайского моря, и предупредил, что новый пакт угрожает региональной стабильности. Этот вопрос может быть поднят во время отдельной встречи в среду между лидером Австралии и ASEAN.
Некоторые страны группы, такие как Индонезия и Малайзия, также опасаются, что договор может обострить напряженность в горячих точках, таких как Южно-Китайское море, и спровоцировать гонку вооружений.
Трехдневные встречи лидеров ASEAN были омрачены дипломатическим противостоянием после того, как управляемая военными Мьянма бойкотировала саммит в знак протеста против решения ASEAN запретить присутствовать на нем четырехзвездному генералу Мин Аунг Хлаингу, чьи вооруженные силы захватили в феврале власть в стране.
Осуждение режима Мьянмы со стороны ASEAN было самым смелым после того, как посланнику этого блока не разрешили встретиться со свергнутым лидером Аун Сан Су Чжи и другими политическими заключенными, в рамках предлагаемого диалога по смягчению кризиса. Напомним, что в результате военного переворота погибло более 1100 протестующих, в основном, гражданских лиц.
Мьянма отказалась направить на саммит представителя более низкого ранга и осудила этот шаг ASEAN, как противоречащий принципам блока невмешательства в дела друг друга и принятию решений на основе консенсуса.
Однако США непреклонны в своей позиции: Джо Байден во вторник осудил военных в Мьянме за использование «ужасающего насилия» против протестующих и пообещал поддержку своей страны возвращения народа Мьянмы к демократии.
В заявлении председательствующего на саммите, опубликованном после встречи во вторник, лидеры блока призвали власти Мьянмы предоставить своему посланнику, второму министру иностранных дел Брунея Эриану Юсофу полный доступ к представителям всех партий и освободить политических заключенных.
Уважая принцип невмешательства ASEAN, блок заявил, что он также должен обеспечить баланс с точки зрения верховенства закона, надлежащего управления, демократии и конституционного правления в ситуации Мьянмы.
«Мы подтвердили, что Мьянма остается членом семьи ASEAN, и признали, что Мьянме необходимо время и политическое пространство для решения своих многочисленных и сложных проблем», - говорится в заявлении блока.