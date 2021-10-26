Отдел международной информации и политики 15:50

Как не раз сообщал haqqin.az, регион Южно-Китайского моря и Тихоокеанского пространства остается местом потенциально горячих конфликтов. Тем не менее мировые политики предпринимают усилия, чтобы дело не зашло слишком далеко, хотя ситуация далеко не простая. Президент Джо Байден и премьер Китая Ли Кэцян присоединятся к ежегодному саммиту 18 стран Азиатско-Тихоокеанского региона по видео в среду в регионе, где мировые державы давно ссорятся по вопросам торговли, Тайваня, демократии, прав человека и все более агрессивных действий Пекина на спорных территориях. Президент России Владимир Путин также выступит на саммите стран Восточной Азии - широкомасштабном форуме по политическим вопросам, вопросам безопасности и экономике, организованном Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, состоящей из 10 членов. Об этом пишут корреспонденты Associated Press.

Ожидается, что Всемирная организация здравоохранения проинформирует лидеров о пандемии, которая отбросила назад экономики 18 стран, представляющих более половины населения мира и обеспечивающих более 60 процентов мирового ВВП. В заявлении Белого дома говорится, что Байден подтвердит поддержку со стороны США региональной архитектуры под руководством ASEAN и обсуждение видения совместной работы с союзниками и партнерами для решения проблем, стоящих перед Индо-Тихоокеанским регионом. Впервые с 2017 года президент США примет участие в саммите, который является частью трехдневных встреч на высоком уровне, организованных Брунеем, председателем в ASEAN в этом году. Во время отдельной встречи с лидерами ASEAN во вторник Джо Байден объявил об инициативе на 100 миллионов долларов по усилению взаимодействия США с регионом. Это происходит перед лицом усиления Китая, как противника в сфере национальной безопасности и экономики. Финансирование упомянутой суммой будет покрывать расходы на здравоохранение, новую климатическую инициативу, образование и программы по ускорению экономического восстановления. «Я хочу, чтобы вы все услышали прямо от меня, какое значение Соединенные Штаты придают своим отношениям с ASEAN, - сказал Байден. - Вы можете ожидать, что я приду и свяжусь с вами».

Отношения между Вашингтоном и Пекином упали до нового минимума после того, как администрация бывшего президента Дональда Трампа приняла конфронтационный подход к торговле, визам, дипломатическому представительству и образовательным обменам с Китаем. Давний спор по поводу Тайваня вновь разгорелся недавно после того, как Джо Байден сказал, что США имеет твердое обязательство помочь самоуправляемому острову, (который Китай считает частью своей территории), защитить себя в случае нападения. Сделка по атомным подводным лодкам с Австралией и Великобританией также разозлила Китай, который претендует на большую часть спорного Южно-Китайского моря, и предупредил, что новый пакт угрожает региональной стабильности. Этот вопрос может быть поднят во время отдельной встречи в среду между лидером Австралии и ASEAN. Некоторые страны группы, такие как Индонезия и Малайзия, также опасаются, что договор может обострить напряженность в горячих точках, таких как Южно-Китайское море, и спровоцировать гонку вооружений. Трехдневные встречи лидеров ASEAN были омрачены дипломатическим противостоянием после того, как управляемая военными Мьянма бойкотировала саммит в знак протеста против решения ASEAN запретить присутствовать на нем четырехзвездному генералу Мин Аунг Хлаингу, чьи вооруженные силы захватили в феврале власть в стране.