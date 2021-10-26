В азербайджанском вузе будут преподавать армянский язык
В Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ) началось преподавание армянского языка для исследователей, сообщает АзерТАдж.
Тренинги проводятся Центром исследований экономики Армении. Целью является предоставление исследователям возможности регулярно следить за армянской прессой, получать более полную информацию о текущем и будущем экономическом положении в этой стране из источников на армянском языке, проводить исследования с использованием электронных ресурсов на этом языке, а также готовить аналитические материалы, выступать с научными статьями и информировать мировую общественность.
Учебные курсы планируется продолжить в течение 6 месяцев.