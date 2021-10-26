«Проведение быстрыми темпами восстановительных работ является очень позитивным моментом. Говоря о региональных транспортных коридорах, о коридорах регионального сотрудничества, мы хотим сказать, что США очень заинтересованы в налаживании всех региональных связей - это может быть как наземный и железнодорожный транспорт, так же и воздушный».

Об этом заявил посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, комментируя вопрос открытия Зангезурского коридора, передает АПА.

Посол отметил, что США поддерживают подобные шаги, которые способствуют экономическому развитию трех стран региона. По его словам, США продолжают вести переговоры со сторонами для того, чтобы внести свой вклад в шаги, направленные на поддержку развития.