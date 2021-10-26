Украина заявила, что Иран не избежит ответственности за сбитый самолет

“Украина и партнеры не позволят Ирану избежать ответственности за сбитие рейса Международных авиалиний Украины PS752 в небе над Тегераном”, - заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

По словам главы ведомства, Украина полна решимости привлечь к ответственности виновных в этом преступлении.

“Жертвы и их семьи заслуживают справедливости”, - подчеркнул Кулеба.

Напомним, что Boeing 737 разбился 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, граждане нескольких стран, в том числе Ирана, Украины и Канады. Иранские власти заявили, что Boeing был случайно сбит ракетой, поскольку самолет приняли за враждебную цель. В марте Организация гражданской авиации страны назвала причиной крушения украинского самолета ошибку оператора системы ПВО.