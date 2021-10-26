Первая этническая турчанка, избранная на должность вице-спикера Бундестага, Айдан Озогуз уверена, что выходцы из других стран могут при желании и должной настойчивости добиться высокого положения в ФРГ.

Озогуз - член Социал-демократической партии (СДПГ) ФРГ. В беседе с корреспондентом агентства «Анадолу» политик отметила, что ее избрание на высокую должность в Бундестаге является неким месседжем для этнических меньшинств в Германии.

По словам Озогуз, тема мигрантов занимает важное место в жизни большинства жителей Германии.

«Раньше присутствовало некое ощущение ущемленности. Казалось, что если человек - мигрант, он не способен добиться желаемого статуса. Многие молодые люди даже отступали из-за подобных убеждений. А я говорила им: «Проявите себя, приложите усилия, вы сможете добиться желаемого положения», - отметила вице-спикер.

По словам собеседницы АА, ее избрание на столь высокую должность позволило вновь направить этот посыл представителям молодежи из числа этнических меньшинств в Германии.

«Я показала, что мигранты иного этнического происхождения могут добиться любого положения в Германии», - подчеркнула политик.