Сепаратисты заявили, что Украина вернула контроль над населенным пунктом

Глава сепаратистской Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Украина вернула контроль над селом Старомарьевка, находящемся на юге линии разграничении между подконтрольной Украине территорией и непризнанной ДНР, сообщает ТАСС.

В свою очередь, в штабе операции Объединенных сил Украины опровергли информацию о том, что ВС страны взяли под контроль данное село.

Отметим, что ситуация на линии соприкосновения обострилась накануне. С утра и до позднего вечера 26 октября между войсками Украины и сепаратистами шли ожесточенные бои. Сепаратистский режим обвинил Киев в применении артиллерии, минометов, вооружений БМП и гранатометов.