Сеть «Kontakt» организовала турнир памяти сотрудника-шехида Аслана Рзаева ФОТО; ВИДЕО
Одна из ведущих розничных сетей страны - «Kontakt» провела внутренний футбольный турнир, посвященный памяти своего сотрудника-шехида Аслана Рзаева.
В футбольном турнире «Aslan ürəkli» («Львиное сердце») приняли участие более 30 команд, состоящих из работников сети. В финальном матче 4 октября сотрудники магазина «Гянджа» встретились с командой «Aslanlar», представляющий отдел мебели. Команда «Aslanlar» победила со счетом 5:1.
Стоит отметить, что за победу в заключительном матче золотую медаль получила не только команда-победитель - золотую медаль вручили и двухлетнему сыну шехида Аслана Рзаева, которого привезли посмотреть игру.