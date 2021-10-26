Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:46

В результате пандемии коронавируса мир очистился настолько, что вместо нудных и мутных «цветных революций» к нам вновь вернулись старые добрые военные перевороты. Как в Судане, где, пусть и со второй за последние два месяца попытки, – но он удался. Руководители всех силовых структур подтвердили, что согласны с вводом чрезвычайного положения, объявленного Абдул Фаттахом аль-Бурханом. Генерал заявил о необходимости формирования правительства, которое будет управлять страной на всем протяжении переходного этапа. Вчера правоохранительные структуры взяли под контроль все суданские СМИ. Глава правительства и ряд министров, а также губернатор Хартума были взяты под стражу, гостелерадио под контролем, два из трех мобильных операторов не работают, мосты и центральные улицы в столице закрыты, аэропорт и въезды в столицу заблокированы. Полная, словом, классика: «банки, мосты, почта, телеграф».

Главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан, стоявший во главе переворота, заявил, что «вооруженные силы продолжат процесс демократизации и передадут власть избранному правительству после проведения выборов в июле 2023 года». Оппозиция, естественно, считает иначе и ранеными пингвинами верещат о военном перевороте. Вот только сделать ничего не может – стихийные протесты армия разогнала, а организационных возможностей запустить массовые протесты у оппозиционеров нет. Суданское общество столкнулось с региональным проклятием всей Северной Африки и Ближнего востока: гражданские элиты оказались не в состоянии после прихода к власти построить сколь-нибудь нормальные государственные институты и наладить повседневную жизнь. А потому есть все основания полагать, что Судан ожидает «египетский сценарий», когда военные, придя к власти, быстро организуют имитацию демократических выборов, проведут косметические преобразования политических институтов – и останутся у власти всерьез и надолго. Но куда интереснее другой вопрос – а кто из внешних игроков в регионе оказался в выигрыше от произошедшего? В Вашингтоне рвут и мечут, Госдепартамент уже заявил, что переворот ставит под угрозу помощь Судану со стороны США. И вообще - следует пересмотреть нормализацию отношений между Израилем и Суданом в свете сегодняшних событий и антидемократического путча.

Понять американцев можно: буквально накануне переворота премьер-министр Абдалла Хамдук и глава Суверенного совета генерал аль-Бурхан при посредничестве спецпредставителя США Джеффри Фелтмана достигли соглашения о сотрудничестве. И вдруг такой афронт для администрации Байдена, зацикленной на теме демократии. Но в том и дело, что Белый дом за последнее время продемонстрировал исключительную гибкость в понимании «демократии». Судан важен Вашингтону, а потому все сведется к «10%», как и в истории с Египтом. Ас-Сиси в Вашингтоне тоже в чем только ни обвиняли и чем только ни грозили – но в итоге военную помощь сократили только на эти самые 10%. Поэтому – покричат и вновь начнут сотрудничать. И ведь вот что интересно: в самом Израиле, вопреки реакции США, говорят о готовности поддержать суданскую армию. В Иерусалиме считают, что аль-Бурхан – это та сила, которая действительно хочет сближения с еврейским государством. Реакция Саудовской Аравии и ОАЭ на произошедшее была крайне сдержанной. Военным Судана слегка погрозили пальцем, мол, «аккуратнее надо», но на этом все и закончилось. Военные гарантируют стабильность – а это как раз то, что и нужно саудитам и Эмиратам в этом регионе.