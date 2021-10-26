Иран готов к переговорам. Но не с Америкой, а с Европой
Иран готов вести переговоры с тремя европейскими странами, которые являлись участниками ядерных переговоров 2015 года, сообщает в среду, 27 октября, Iranian Press TV.
“Иран пригласил представителей трех европейских государств в Тегеран и выразил готовность принять участие во встречах в столицах этих стран”, - сказал источник.
Отметим, что “ядерный пакт 2015 года” или Совместный всеобъемлющий план действий был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией и Францией. В 2018 году бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе из переговоров.
После избрания президентом Ирана Ибрагима Раиси официальный Тегеран не торопится садиться за стол переговоров.
Напомним, что ранее “главный переговорщик Ирана” Али Багери Кани вылетел в Брюссель для обсуждения дальнейшего формата переговоров по ядерной программе ИРИ.