Захарова: решение суда по скифскому золоту имеет политический мотив
“Решение суда Амстердама по скифскому золоту создает опасный прецедент”, - заявила в среду, 27 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. И это, по ее мнению, прискорбно.
Захарова также отметила, что суд Амстердама, решив передать Украине золото скифов, руководствовался исключительно политическими мотивами.
Напомним, история со скифским золотом началась летом 2013 года, когда из экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму, была сформирована коллекция в составе 584 экспонатов.
В начале февраля 2014 года, согласно подписанному контракту, экспонаты были перевезены в Амстердам, где они должны были демонстрироваться до конца августа. Здесь выставка пережила смену власти на Украине, а затем и не признанную ни Украиной, ни Нидерландами аннексию Крыма.