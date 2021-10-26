Захарова: решение суда по скифскому золоту имеет политический мотив

По ее словам, вердикт Апелляционного суда Амстердама создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами. И это, по ее мнению, прискорбно.

Напомним, история со скифским золотом началась летом 2013 года, когда из экспонатов киевского Музея исторических ценностей и еще четырех музеев, расположенных в Крыму, была сформирована коллекция в составе 584 экспонатов.

В начале февраля 2014 года, согласно подписанному контракту, экспонаты были перевезены в Амстердам, где они должны были демонстрироваться до конца августа. Здесь выставка пережила смену власти на Украине, а затем и не признанную ни Украиной, ни Нидерландами аннексию Крыма.