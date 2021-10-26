Суперъяхта Luna, принадлежащая российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Фархаду Ахмедову, после длительной стоянки в порту Дубая отправилась на Гибралтар. На видео, размещенном на YouTube-канале Gibraltar Yachting, огромная люксовая яхта длиной 115 метров сначала подходит к берегам Гибралтара, а потом бросает якорь в его порту. Видеосюжет назван его авторами «Luna возвращается в Европу после четырех лет простоя в Дубае».

Сообщается, что яхта остановилась в Гибралтаре временно, откуда затем отправилась на верфь Lloyd's Werft в Германии, где она была построена в 2010 году.

В том же видео уточняется, что стоимость яхты Luna составляет около 400 миллионов долларов. Судно несколько лет находилось в Дубае, можно сказать, под арестом, поскольку лондонский суд потребовал от Ф.Ахмедова выплатить после развода огромную компенсацию своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой. Её адвокаты даже пытались захватить это фешенебельное судно, принадлежащее семейному инвестиционному фонду бизнесмена, в счет этой компенсации, заявив, что стоимость яхты равнозначна определенной судом сумме. Но их попытки оказались безуспешными.