Роскошная 115-метровая яхта Фархада Ахмедова покинула берега Дубая и отправилась на Гибралтар, а оттуда... после разрешения спора о компенсации + видео
Суперъяхта Luna, принадлежащая российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Фархаду Ахмедову, после длительной стоянки в порту Дубая отправилась на Гибралтар. На видео, размещенном на YouTube-канале Gibraltar Yachting, огромная люксовая яхта длиной 115 метров сначала подходит к берегам Гибралтара, а потом бросает якорь в его порту. Видеосюжет назван его авторами «Luna возвращается в Европу после четырех лет простоя в Дубае».
Сообщается, что яхта остановилась в Гибралтаре временно, откуда затем отправилась на верфь Lloyd's Werft в Германии, где она была построена в 2010 году.
В том же видео уточняется, что стоимость яхты Luna составляет около 400 миллионов долларов. Судно несколько лет находилось в Дубае, можно сказать, под арестом, поскольку лондонский суд потребовал от Ф.Ахмедова выплатить после развода огромную компенсацию своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой. Её адвокаты даже пытались захватить это фешенебельное судно, принадлежащее семейному инвестиционному фонду бизнесмена, в счет этой компенсации, заявив, что стоимость яхты равнозначна определенной судом сумме. Но их попытки оказались безуспешными.
Несколько месяцев назад судебный спор экс-супругов завершился. Ахмедов согласился выплатить бывшей жене сумму, в несколько раз меньше той, что установил лондонский суд. Татьяна возражать не стала. А яхта осталась семейной собственностью бизнесмена. Однако долгое ее бездействие, стоянка в под палящим солнцем в порту Дубая сказались как на ее ходовых качествах, так и роскошных интерьерах. Судно требовало основательного ремонта, и Ахмедов не преминул отправить его в док. Сейчас яхта уже в порядке и в Европу возвратилась в обновленном виде.
Как сообщает портал SuperYacht Times, Luna покинула порт Дубая 11 октября и направилась в Средиземное море через Суэцкий канал. Суд Дубая постановил снять арест с судна еще в январе 2020 года, однако по какой-то причине яхта покинула порт только недавно.
Luna построена на верфи Lloyd's Werft в Германии по заказу российского миллиардера Романа Абрамовича и передана заказчику в 2010 году. Ахмедов купил судно у Абрамовича в 2014 году и тогда же отправил его на капитальный ремонт на немецкую верфь Bremerhafen. На переоборудование и обновление интерьера яхты он потратил 50 миллионов долларов.
Luna имеет классический темно-синий корпус и белую надстройку. Судно шириной 20 метров и длиной 115 метров относится к классу исследовательских судов, или эксплореров. Оснащенное самым современным навигационным оборудованием, оно позволяет преодолевать большие расстояния - может без проблем пуститься в плавание по Атлантическому океану. На борту имеются две вертолетные площадки, большой бассейн, пляжный клуб, 9 роскошных кают на 18 гостей, помещение для персонала на 50 человек, оборудование для подводного плавания, гидроциклы и др. Корабль оснащен пятью дизельными двигателями, развивающими максимальную скорость 22,5 узлов в час. За одно плавание Luna может преодолеть 9 500 морских миль.