Генерала Ровшана Акперова приговорили к 10 годам лишения свободы обновлено
Решением Суда по тяжким преступлениям генерал Ровшан Акперов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает спецкор haqqin.az из зала суда.
Вместе с тем суд частично удовлетворил иск потерпевшей стороны - Р.Акперова обязали выплатить 40 тысяч манатов в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб.
Однако суд не лишил Р.Акперова звания Национального героя, воинского звания генерал-лейтенанта и других наград и медалей.
Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте 2021 года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминировали убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, он обвиняется по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в городе Киев.
Гособвинитель требовал приговорить генерала Ровшана Акперова к 11 годам тюрьмы.