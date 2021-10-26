ЕС обязал Польшу платить по миллиону евро в день

Верховный суд Европейского союза заявил, что обязал Польшу платить штраф в размере 1 миллиона евро в день за то, что она не приостановила деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда.

Польша оказалась втянутой в спор с Брюсселем по поводу судебных реформ, которые, по мнению страны, подрывают независимость судов. Скандал разгорелся в июле 2021 года, когда Суд Европейского Союза постановил приостановить действие Дисциплинарной палаты Польши.

«В вынесенном сегодня постановлении вице-председатель Трибунала обязал Польшу платить штраф в размере 1 миллиона евро в день, начиная с даты, когда это постановление было передано», - говорится в заявлении суда.

В свою очередь, замминистра юстиции Польши Себастьян Калета назвал решение суда «узурпацией и шантажом». Тем не менее страна заявила, что упразднит палату в рамках более широких реформ, но еще не представила подробных планов.