Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания

В целях предоставления клиентам передового шопинга и привилегированного обслуживания через новые концептуальные центры продаж и обслуживания компания Nar расширила еще один центр в Баку. Магазин, расположенный на улице Сулеймана Сани Ахундова, 4 (рядом со станцией метро "Азадлыг") в Бинагадинском районе, адаптирован под новую концепцию и предоставлен в пользование клиентов.

В магазинах Nar посетители будут иметь доступ к информации и услугам с помощью современных платформ. Центр предлагает широкий спектр услуг, включая покупку и эксплуатацию номеров. В обновленных магазинах Nar также осуществляется продажа мобильных телефонов, устройств и различных аксессуаров.

Придерживаясь своих ценностей клиентоориентированности и постоянного совершенствования, Nar продолжает внедрять новую концепцию в своих магазинах по всей стране.