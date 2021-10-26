В Армении снова всплыло дело о расстреле парламента. Против Кочаряна
Один из участников расстрела армянского парламента в 1999 году Наири Унанян и его брат допрошены по возобновленному уголовному делу «27 октября».
Согласно информации azatutyun.am, в общей сложности дали показания около десяти человек.
«На сегодняшний день по этому делу допрошено большое количество людей, в том числе все осужденные к лишению свободы - Наири Унанян, Карен Унанян и другие. Также показания дала Анаит Бахшян, вдова убитого в парламенте 22 года назад заместителя председателя Национального собрания Юрия Бахшяна», - отметил советник генерального прокурора Гор Абрамян.
Абрамян указал, что именно на основании ее заявления дело было возобновлено два года назад.
«Есть несколько версий, расследование не идет только в одном направлении. Основная задача - выяснить возможное участие других лиц. Речь идет о возможных организаторах, а также круге лиц, имеющих отношение к данному преступлению. Также проверяются обязательства должностных лиц, которые должны были предотвратить подобное развитие событий», - подчеркнул советник генпрокурора.
Отметим, что в армянском обществе упорно бытует мнение, что организатором и инициатором заговора с целью убийства лидеров правящего блока являлся тогдашний президент Армении Роберт Кочарян. На основании показаний Наири Унаняна были арестованы советник президента Алексан Арутюнян, а затем ещё ряд сторонников президента Армении Роберта Кочаряна. В адрес самого президента прозвучали практически открытые обвинения в причастности к теракту.
Напомним, что сегодня 22-я годовщина теракта в армянском парламенте, в результате которого были убиты 8 человек, более 30 – ранены.