В Армении снова всплыло дело о расстреле парламента. Против Кочаряна

Один из участников расстрела армянского парламента в 1999 году Наири Унанян и его брат допрошены по возобновленному уголовному делу «27 октября».

Согласно информации azatutyun.am, в общей сложности дали показания около десяти человек.

«На сегодняшний день по этому делу допрошено большое количество людей, в том числе все осужденные к лишению свободы - Наири Унанян, Карен Унанян и другие. Также показания дала Анаит Бахшян, вдова убитого в парламенте 22 года назад заместителя председателя Национального собрания Юрия Бахшяна», - отметил советник генерального прокурора Гор Абрамян.

Абрамян указал, что именно на основании ее заявления дело было возобновлено два года назад.