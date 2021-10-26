DOST среди финалистов Европейской премии в области социальных услуг-2021

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения haqqin.az сообщили, что агентство DOST заняло два места в списке финалистов Европейской социальной сети European Social Services Award 2021 в номинациях «Технологические инструменты» и «Великолепный персонал».

Концепция DOST, разработанная в Азербайджане и являющаяся инновационным достижением в сфере государственных социальных услуг, вызывает большой интерес на международном уровне как новый бренд Азербайджана.

Цель конкурса - оценить результаты, достигнутые при применении новых инициатив в области социальных услуг, креативных решений, основанных на применении инновационных практик, для повышения социальной защиты по время пандемии, внедрения новых технологических инструментов и т.д.

Победителей конкурса выберет жюри по результатам открытого голосования.

Тот факт, что агентство DOST заняло два места в финальном этапе конкурса, еще раз доказывает, что концепция DOST признана одной из самых передовых социальных практик в Европе.

Ранее DOST был избран членом Совета Европейской социальной сети. Представители агентства принимали активное участие в различных мероприятиях и обсуждениях.

Финальное мероприятие European Social Services Award 2021 запланировано на 3 декабря. Делегация агентства DOST также выступит с презентацией о своей деятельности в качестве финалиста и члена Совета Европейской социальной сети.