Между Францией и Великобританией разгорается “рыболовный скандал”

Франция может ввести санкционные меры в отношении Великобритании, если официальный Лондон не изменит свою политику в области рыболовства, передает ТАСС слова представителя французского правительства Габриэль Атталь.

“Если британская политика в сфере рыболовной роли не будет изменена, первый пакет мер начнется применяться со 2 ноября. Речь идет о систематическом таможенном и санитарном контроле продуктов, поступающих во Францию, запрете на выгрузку морепродуктов, а также о контроле грузовиков", - заявил Атталь.

Он отметил, что недовольство Франции вызывает ограничение британскими властями выдачи разрешений на вылов рыбы в водах Джерси. Французским рыбакам, по словам Атталя, было предоставлено фактически вдвое меньше лицензий, чем они требовали.