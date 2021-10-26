Между Францией и Великобританией разгорается “рыболовный скандал”
Франция может ввести санкционные меры в отношении Великобритании, если официальный Лондон не изменит свою политику в области рыболовства, передает ТАСС слова представителя французского правительства Габриэль Атталь.
“Если британская политика в сфере рыболовной роли не будет изменена, первый пакет мер начнется применяться со 2 ноября. Речь идет о систематическом таможенном и санитарном контроле продуктов, поступающих во Францию, запрете на выгрузку морепродуктов, а также о контроле грузовиков", - заявил Атталь.
Он отметил, что недовольство Франции вызывает ограничение британскими властями выдачи разрешений на вылов рыбы в водах Джерси. Французским рыбакам, по словам Атталя, было предоставлено фактически вдвое меньше лицензий, чем они требовали.
Атталь также заявил, что второй пакет санкций может включать энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов.
Напомним, что ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил, что Франция оставляет за собой право пересмотреть все условия выполнения различных договоров, заключенных с Великобританией под эгидой ЕС в случае упорства Лондона.
"Это будет касаться и нашего двустороннего сотрудничества с Великобританией", - заявил глава французского правительства.