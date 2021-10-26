В США признали, что коронавирус SARS-CoV-2, вероятно, является результатом вирусной эволюции в природе, и он не был разработан как "биологическое оружие" или "генная инженерия". Такие выводы сделаны после долгих месяцев интенсивных исследований американскими учеными и расследователями происхождения пандемии COVID-19. Как передает китайский международный новостной телеканал CGTN, о результатах сообщил директор Национальных институтов здравоохранения National Institutes of Health (NIH) ведущий американский генетик Фрэнсис Селлерс Коллинз.

По его словам, вирус, скорее всего, исходит от природы и потенциально может передаваться напрямую людям или через неопознанных животных-хозяев. В своем заявлении специалист указал, что и американские спецслужбы согласились с этим. "Вирус не был разработан в качестве биологического оружия, и большинство агентств считают, что SARS-CoV-2, вероятнее всего, не был создан с помощью генной инженерии", – пояснил Коллинз.