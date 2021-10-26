В США официально появились люди X

В Госдепартаменте США сообщили о первом американском паспорте, выданном с отметкой о третьем гендере X, передает РИА Новости.

Отмечается, что начиная с 2022 года документ смогут получить и другие заявители. «Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», - говорится в сообщении.

До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.

На сегодняшний день третий гендер есть в паспортах Австралии, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.