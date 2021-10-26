11,5 миллиона обращений в Минтруда

С января по сентябрь 2021 года на портале электронных услуг Министерства труда и социальной защиты населения зарегистрировано 11,5 млн обращений. Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе Минтруда.

Согласно информации, на основе данных обращений гражданам были предоставлены услуги в таких сферах, как трудовые отношения, занятость, социальная защита и социальное обеспечение, социальное страхование, инвалидность и реабилитация, усыновление и т. д.

105 из 170 услуг министерства оказываются через электронную платформу. Большинство из них связано с социальным обеспечением. 44 электронные услуги предоставляются в проактивной форме (автоматическая реализация права человека на получение вида социального обеспечения без подачи заявки и документов).

В настоящее время ведется работа по переводу на цифровые рельсы еще 56 услуг. Около 20 из них – проактивные услуги.