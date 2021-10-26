В Азербайджане прекращены полномочия трех судей

В 2020 году в Азербайджане были прекращены полномочия трех судей.

Как сообщили haqqin.az в Судебно-правовом совете, в соответствии с новым законодательством в связи с совершенствованием правил оценки деятельности судей, в текущем году была произведена оценка деятельности 117 судей. В ходе проверок в работе 14 служителей закона были выявлены недочеты, на исправление которых им предоставлено 6 месяцев.

На заседании совета был также рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности 5 судей судов первой инстанции и апелляционных судов за нарушение требований законодательства, допущенные промедления и другие недостатки, в отношении ряда судей начато дисциплинарное производство.

Отмечается, что до конца текущего года соответствующие проверки будут также осуществлены в отношении еще 120 судей разных инстанций.