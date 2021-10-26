Баку и Ереван приблизились к консенсусу по разблокировке железных дорог
«Рабочая группа вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке региональных коммуникаций смогла приблизиться к консенсусу по карте железных дорог, эксплуатацию которых предстоит начать», - заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящий момент пока продолжаются консультации по карте автомагистралей.
«Что касается дорог, то по этому вопросу у нас пока нет консенсуса, однако есть множество предложений по автотрассам. Что касается железной дороги, есть более близкие подходы и представления. Но там вопрос яснее», - сообщил Григорян.