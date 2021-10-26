Как сообщили haqqin.az в министерстве, в первую очередь делегация посетила памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре Нахчывана, возложив к нему цветы и почтив память великого лидера. Затем они ознакомились с Музеем Гейдара Алиева и осмотрели его экспозицию.

Далее Эмин Амруллаев и сопровождающая его делегация ознакомились с условиями, созданными в Учебном центре STEAM при средней школе имени Гейдара Алиева, осмотрели лабораторные кабинеты школы и понаблюдали за ходом урока военной подготовки.

Делегация также посетила Центр детского и юношеского творчества имени Гейдара Алиева, ознакомилась с поделками учащихся различных творческих кружков.

Затем министр посетил Нахчыванский государственный университет, где ознакомился с условиями, созданными в аудиториях факультетов архитектуры и инженерии, естествознания и сельского хозяйства и педагогики, осмотрел поделки студентов, связанные со стартап-проектами, а также понаблюдал за ходом внеклассных занятий в лаборатории криминологии факультета международных отношений и права.

Далее делегация во главе с министром послушала выступление камерного оркестра в консерватории Нахчыванского государственного университета. Затем состоялась встреча с коллективом университета. На встрече министр был проинформирован о деятельности вуза и проделанной работе в области подготовки кадров.