Армения обнародовала переговоры по деблокировке коммуникаций с Азербайджаном

Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, подписанное президентами Азербайджана и РФ Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, говорит о разблокировке коммуникаций, и эту идею Армения поддерживает. Об этом заявил Никол Пашинян в ходе правительственного часа в армянском парламенте.

По словам Пашиняна, решение этой задачи создает некоторые гарантии мира и безопасности, и Ереван подходит к вопросу именно с таким восприятием.

Глава армянского правительства добавил, что сейчас обсуждается вопрос маршрутов будущих грузоперевозок.