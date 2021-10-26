«Гвардия Аль-Джазиры»: США и ПКК создают новую вооруженную группировку

Согласно данным агентства, в марте террористы YPG, которые по требованию США начали действовать от имени Сирийских демократических сил, инициировали новый процесс реструктуризации к востоку от реки Евфрат. При этом основную часть нового подразделения планировалось сформировать из боевиков арабского происхождения, а оставшуюся – из небольшого числа курдов.

Отмечается, что в конце 2017 года Центральное командование США под предлогом «противодействия возрождению террористов ИГИЛ» планировало сформировать подразделения пограничной охраны в Сирии. Однако этот план потерпел фиаско из-за дипломатического и военного давления со стороны Турции.

США и террористы YPG [боевое крыло PKK в Сирии] дислоцируют тысячи наемников из числа арабов на сирийско-иракской границе, сообщает Anadolu.

Принудительная вербовка большого числа жителей региона из числа арабов, проводимая террористами YPG, спровоцировала волну протестов в районах Манбидж и Ракка. На фоне обострения ситуации в регионе террористы были вынуждены отступить и приостановили свои инициативы.

Однако в США приняли решение дислоцировать новое подразделение по двум разным направлениям, спроектировав линию границы с учетом административных границ провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор. Контроль над пограничной линией провинции Хасеке США передали группировке «Сенадид» - ответвлению племени аль-Джарба, а Дейр-эз-Зора - племени Шаммар.

В середине июля американские командиры организовали встречу террориста Ферхата Абди Шахина, которого они назвали «главнокомандующим группировки Сирийских демократических сил», с одним из влиятельных боевиков группировки «Сенадид» Яверром Деххамом.

На встрече обсуждался вопрос вербовки наемников для размещения на сирийско-иракской границе.

Сообщается, что месячный оклад наемников, вступивших в новое пограничное формирование, которое получило название «Гвардия Аль-Джазиры», составляет 820 тысяч сирийских лир (230 долларов). Всего на вступление в ряды формирования, поступило порядка 7 000 заявок.