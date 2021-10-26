МВД призывает: будьте осторожны...
Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с участившимися фактами киберпреступлений. Ведомство призывает население быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.
В частности, рекомендуется не предоставлять лицам, звонящим (даже если это сотрудник банка) на мобильные и стационарные номера, информацию о банковских картах, включая имя, фамилию владельца карты, дату истечения срока ее действия, номер CV и код подтверждения 3D secure.
Также МВД советует не давать информацию о своей банковской карте лицам, которые заявляют, что заинтересованы в покупке продаваемого товара, но оплату будут производить онлайн. Рекомендуется не предоставлять данные банковской карты лицам, звонящим с иностранных виртуальных номеров, не давать задаток продающим через сайты квартиры/автомобили/одежду/мебель и др., если товар предлагается значительно ниже их себестоимости.
Также гражданам не советуют переводить денежные средства на счета предлагающих свои услуги в соцсетях хакеров, экстрасенсов, лиц, выдающих деньги под проценты и др. Рекомендуется не совершать покупок с незнакомых страниц в соцсетях, не внушающих доверия.