МВД призывает: будьте осторожны...

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к гражданам в связи с участившимися фактами киберпреступлений. Ведомство призывает население быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

В частности, рекомендуется не предоставлять лицам, звонящим (даже если это сотрудник банка) на мобильные и стационарные номера, информацию о банковских картах, включая имя, фамилию владельца карты, дату истечения срока ее действия, номер CV и код подтверждения 3D secure.