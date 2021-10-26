И Швейцария ввела санкции против России

Швейцария присоединилась к международному санкционному режиму, который предполагает введение ограничений против России из-за «нарушения территориальной целостности Украины», сообщает Газета.ru, со ссылкой на сайт Государственного секретариата Швейцарии по экономическим делам.

Согласно документу, опубликованному на сайте секретариата в список санкций, которые ввели из-за присоединения Крыма, попали еще восемь граждан России, среди которых судьи, прокуроры и другие сотрудники правоохранительных органов, исполняющие обязанности на территории полуострова.

«Они попали под европейские рестрикции из-за «принуждения к исполнению российского законодательства на территории незаконно аннексированных Крыма и Севастополя», - говорится в заявлении.