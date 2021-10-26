Пашинян принял предложение Путина: граница Армении с Азербайджаном пройдёт по советским картам

Карты для разграничения, о которых говорил президент России, если не на 100%, то на 99% совпадают с границами, описанными в законе "Об административно-территориальном делении Армении". Они примерно совпадают с картами союзных республик. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в армянском парламенте.

"Считаю, что, да, эти карты нужны, нужны эти обсуждения. Важно, чтобы Россия... имела вовлеченность в этом процессе", - отметил Пашинян, его слова приводит Интерфакс.

Премьер Армении заявил также, что процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы должен быть осуществлен по советским картам, которые имеют правовую основу.

Выступая на Валдайском форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы Армении и Азербайджана. "Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать", - сказал Путин, добавив при этом: "Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты, потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период".