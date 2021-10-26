Российские наемники ЧВК «Вагнер», активизировавшиеся в африканских странах, применяют практику запугивания и преследования в отношении мирного населения Центральноафриканской Республики. Об этом говорится в совместном заявлении экспертов ООН, сообщает Anadolu.

Отмечается, что вагнеровцы, которые действуют в составе армии ЦАР, обладают практически полной неприкосновенностью.

«Мы получили отчет о случаях домогательств и сексуального насилия в отношении женщин, мужчин и девушек, совершенных наемниками ЧВК «Вагнер» во многих частях страны. Однако точное число жертв сексуального насилия неизвестно, поскольку они не решаются добиваться справедливости», - отметили эксперты.