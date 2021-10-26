Власти Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном предупредили своих граждан, что им придется экономить и меньше есть до 2025 когда, когда страна откроет границу с Китаем, сообщает Daily Mail.

Северная Корея закрыла границу с Поднебесной в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Этот шаг оказал серьезное влияние на экономику КНДР — цены на товары повседневного спроса резко выросли, а продукты исчезли с прилавков.

Весной этого года в КНДР прекратили работу диппредставительства 12 государств, а сам Ким Чен Ын признал, что страна переживает «тяжелейший момент». Также он раскритиковал высокопоставленных чиновников за некий «серьезный инцидент» в области общенациональных противоэпидемических усилий и заявил, что страна столкнулась с «большим кризисом» из-за коронавируса.

По информации источников, недостаточное количество продовольствия уже сказывается на жизни северокорейских граждан. Люди жалуются, что из-за дефицита им будет сложно пережить зиму, не говоря уже о нескольких годах.