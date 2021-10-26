Турция готовит масштабную операцию на севере Сирии

Турция перебросила на север Сирии «сотни» человек, чтобы приступить к наступлению против курдов поддерживаемых силами США, сообщает агентство Bloomberg.

Сирийское агентство САНА также сообщает о переброске турецкой военной техники в провинцию Идлиб. Отмечается, что в колонне насчитывается более 200 грузовиков с боеприпасами, оружием и спецоборудованием.

Предполагается, что планируемое наступление должно охватить более двух третей 910-километровой границы Турции с Сирией.