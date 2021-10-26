В Азербайджане возросло число эндокринных заболеваний среди детей

В 2020 году в Азербайджане эндокринные заболевания были выявлены у 10 972 детей в возрасте до 18 лет.

Как сообщает haqqin.az, об этом в прямой трансляции на странице Министерства здравоохранения в «Instagram» сообщила консультант отдела организации здравоохранения министерства Айнура Зейналова.

По словам специалиста, за последние 10 лет среди детей в возрасте до 13 лет наблюдается рост числа желудочно-кишечных заболеваний. В прошлом году такие заболевания были зафиксированы у 42 490 детей.

Также наблюдается рост числа желудочно-кишечных заболеваний и среди детей до 18 лет, в прошлом году это число превысило 57 тысяч.

А.Зейналова отметила, что осенью и зимой иммунитет у людей ослабевает, кроме того, начало занятий в школах и увеличение числа детей в детских садах повлияли на рост числа инфицированных коронавирусом.

«Правильное и здоровое питание являются залогом крепкой иммунной системы у детей. Однако некоторые родители дают детям различные витамины. Они полагают, что, принимая витамины, у детей укрепляется иммунитет. Прием витаминов без назначения врача может вызвать осложнения. Дело в том, что есть витамины, которые имеют свойство накапливаться в организме, что чревато серьезными последствиями. Обычно, по этой причине наблюдаются гастрит и расстройства желудочно-кишечного тракта», - отметила специалист.