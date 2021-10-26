А.30: ученые опасаются мутации, которая научилась обходить вакцины

Ученые из Германии обеспокоены в связи с появлением очередного варианта коронавируса, известного под кодовым названием А.30, сообщает журнал Nature.

В частности, специалистов беспокоит то, что эта версия вируса отличается целым набором мутаций, которые позволяют ему с легкостью проникать в клетку, что делает его почти неуязвимым для антител, выработанных в результате вакцинации.

Сообщается, что от "оригинальной" версии вирус A.30 отличают сразу 15 мутаций в шиповидном белке. В ходе эволюции коронавируса из его состава исчезло пять аминокислот, а еще 10 оказались заменены на другие.

За счет этого, по мнению специалистов, A.30 может относительно легко заражать даже тех, кто полностью вакцинирован как оксфордским препаратом от AstraZeneca, так и вакциной Comirnaty от Pfizer.