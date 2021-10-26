В Баку в парке Бинагадинского района открылся новый учебный центр, в котором детей и подростков обучают секретам английского языка, информатики, шахмат и рисования, а также помогают им совершенствовать свои знания и навыки.

Кроме этого, с целью развития интеллектуальных способностей созданы условия для набора опыта в таких играх, как «Что? Где? Когда?» и «Хамсе». Для проведения свободного времени дети и молодежь также имеют возможность смотреть фильмы в нашем центре.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться по указанному номеру: +994 70 560 83 33.