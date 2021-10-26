Миллионы детей в Нигерии боятся идти в школу: могут похитить

Более 12 миллионов детей в Нигерии не посещают школу из-за страха, что их могут похитить боевики, сообщает газета Punch.

Отмечается, что более 12 миллионов нигерийских детей, особенно девочки имеют психологическую травму и боятся ходить в школу.

Кроме того, те кому пришлось перейти через похищение или чьи одноклассники или учителя были похищены, из-за полученных психологических травм, хуже концентрируются на учебе и меньше посещают занятия.

Массовые похищения школьников с целью выкупа не прекращаются в Нигерии в последние несколько лет. Начиная с декабря в стране были похищены более 1 000 учащихся.