Китай строит военную базу в Таджикистане

Власти Таджикистана с учётом текущей ситуации в Афганистане, заявили о строительстве Китаем военной базы в Горно-Бадахшанской автономной области, сообщает таджикское отделение «Радио Свобода».

Отмечается, что новая база будет построена за счет средств, которые выделяются Китаем на безвозмездной основе. КНР берет на себя обязанность за предоставление необходимых для реализации проекта техники, оборудования и материалов.

При этом в Таджикистане заявили, что военный объект будет находиться в ведении МВД республики.

Напомним, два года назад газета Washington Post со ссылкой на местных жителей и спутниковые снимки района сообщала, что в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области находится секретная военная база Китая. Согласно этим данным, она расположена недалеко от границы с Афганистаном и способна удерживать под контролем основную дорогу, ведущую из Афганистана в Таджикистан.