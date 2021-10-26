Европа продолжает оставаться единственной частью света, где количество новых случаев заражений COVID-19 и смертей от заболевания продолжило расти на прошлой неделе, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

Согласно данным организации, за неделю с 18 по 24 октября было выявлено увеличение общемировых новых случаев заражения COVID-19 на 4%. При этом более половины (57%) новых случаев коронавируса были зафиксированы в европейском регионе.

Всего по данным ВОЗ за минувшую неделю в мире было выявлено более 2,9 млн новых случаев заражения COVID-19.

При этом общемировое количество смертей по сравнению с показателями за прошлую неделю также увеличилось на 5% и составило 49 тысяч. Увеличения были зафиксированы в европейском регионе (на 14%) и в Юго-восточной Азии (на 13%).