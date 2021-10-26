Канадская компания обанкротилась из-за эмбарго, введенного в отношении Турции

Канадская компания Telemus Systems, которая в защиту интересов Армении в период 44-дневной Отечественной войны наложила эмбарго на поставку в Турцию двигателей и комплектующих для БПЛА, объявила о своем банкротстве, сообщает Middle East Eye.

Как отмечает издание, компания обанкротилась ввиду того, что потеряла своего основного клиента в лице Turkish Aerospace Industries (TAI).

В руководстве Telemus Systems рассказали, что несмотря на многократные предупреждения о последствиях эмбарго и попытки достичь урегулирования вопроса с властями страны, позиция Оттавы осталась неизменной, в результате чего компании был нанесен финансовый ущерб, после которого она так и не смогла оправиться.